Hüyük'te Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Konya'nın Hüyük ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Konya
'nın Hüyük
ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, Halk Eğitim kurslarında 16 Ocak Çarşamba
günü Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Öte yandan, Derebucak
ve Doğanhisar
ilçelerinde de kar yağışı dolayısıyla taşımalı eğitimden yararlanan öğrenciler için de bir gün süreyle okulların tatil edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:18 Kaynak: AA
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