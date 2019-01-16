Son Dakika Haberleri: Hüyük'te Eğitime Kar Engeli

Hüyük'te Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Hüyük'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Konya'nın Hüyük ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, Halk Eğitim kurslarında 16 Ocak Çarşamba günü Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde de kar yağışı dolayısıyla taşımalı eğitimden yararlanan öğrenciler için de bir gün süreyle okulların tatil edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:18 Kaynak: AA

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