Hüyük'te enerji nakil hatları yenileniyor - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde elektrik hatlarının yenilendiği bildirildi.

Muhtar Mustafa Nural, yaptığı açıklamada, Hüyük'ün ilçe merkezine en uzak mahallesi olan Çamlıca Mahallesi'nde kış mevsimi yaklaşırken yürütülen çalışmalarla elektrik direklerinin ve enerji nakil hatlarının yenilendiğini belirtti.

Kış şartlarının çetin geçtiği yerleşim merkezinde gerçekleştirilen bu hizmetlerin yöre halkının karanlıkta günler geçirmemesi adına çok önemli olduğunu vurgulayan Nural, şunları kaydetti:

"Yüksek rakım nedeniyle ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü mahallemizde, Hüyük Belediyemizin girişimleri sonucunda Medaş yetkililerince gerçekleştirilen, yerleşim merkezimizdeki elektrik direklerinin yenilenmesi ve enerji nakil hatlarının yeniden tesis edilmesine yönelik çalışmalar mahalle halkımızın memnuniyetini kazanmıştır. İlçe merkezine en uzak mahalle olmamıza rağmen belediyemizin yol ve diğer hizmetlerinde de altın bir dönemi yaşıyoruz. Mahallemizle ilgili ne talebimiz varsa sağolsun belediye başkanımız yerine getiriyor. Kendisinden Allah razı olsun."