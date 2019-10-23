Hüyük'te esnaf buluşmaları

Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ilçedeki esnafları ziyaret etti.

Başkan Çiğdem, kent merkezinde faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret etti.

Başkan Çiğdem, Hüyük Belediyesi tarafından yürütülen proje ve çalışmaların da istişare edildiği ziyaretlerde esnafların sorunlarını dinledi.



Başkan Çiğdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hüyük'te Belediye olarak ilçeye hizmet ederken toplumun her kesimiyle görüş alışverişinde bulundurmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Esnafların da düşünce ve görüşlerinden istifade ettikleri çok önemli bir kesim olduğunu ifade eden Başkan çiğdem şunları kaydetti:

"Özellikle, ilçemiz merkezinde esnaflarımızla istişare ederek, onların da görüş ve fikirlerini alarak yapacağımız, yürüteceğimiz çalışmalara yön veriyoruz. Esnaflarımızla ziyaretimizde, ilçemize dair gündemdeki konuların yanısıra, Belediye olarak devam eden ve planlanan proje ve çalışmalarımıza ilişkin paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu anlamda esnaflarımızla zaman zaman yaptığımız ziyaretlerle bir araya geliyor, onları dinliyor, varsa sorunlarına da çözüm bulma noktasında ilgili birimlerimize gerekli talimatları veriyoruz."