Son Dakika Haberleri: Hüyük'te esnaf buluşmaları
Son Dakika Güncel Hüyük'te esnaf buluşmaları

Hüyük'te esnaf buluşmaları

11 dakika önce

Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ilçedeki esnafları ziyaret etti.

Hüyük'te esnaf buluşmaları, System.String[]

Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ilçedeki esnafları ziyaret etti.

Başkan Çiğdem, kent merkezinde faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret etti.

Başkan Çiğdem, Hüyük Belediyesi tarafından yürütülen proje ve çalışmaların da istişare edildiği ziyaretlerde esnafların sorunlarını dinledi.


Başkan Çiğdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hüyük'te Belediye olarak ilçeye hizmet ederken toplumun her kesimiyle görüş alışverişinde bulundurmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Esnafların da düşünce ve görüşlerinden istifade ettikleri çok önemli bir kesim olduğunu ifade eden Başkan çiğdem şunları kaydetti:

"Özellikle, ilçemiz merkezinde esnaflarımızla istişare ederek, onların da görüş ve fikirlerini alarak yapacağımız, yürüteceğimiz çalışmalara yön veriyoruz. Esnaflarımızla ziyaretimizde, ilçemize dair gündemdeki konuların yanısıra, Belediye olarak devam eden ve planlanan proje ve çalışmalarımıza ilişkin paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu anlamda esnaflarımızla zaman zaman yaptığımız ziyaretlerle bir araya geliyor, onları dinliyor, varsa sorunlarına da çözüm bulma noktasında ilgili birimlerimize gerekli talimatları veriyoruz."

Mehmet Çiğdem, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TESK'ten yanıltıcı kampanyalara düzenleme talebi
Son dakika: MSB, Barış Pınarı Harekatı süresince gönüllü askerliğe 2 bin 330 kişinin başvurduğunu açıkladı Son dakika: İran'dan Soçi mutabakatına ilk yorum: Olumlu bir adım Doğal gazda haksız tahsilatı önleyecek karar: Geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 12:29:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüyük'te esnaf buluşmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]