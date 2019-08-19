Son Dakika Haberleri: Hüyük'te festival günleri sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

Hüyük'te festival günleri sona erdi

12 dakika önce

Konya'nın Hüyük ilçesindeki "Kültür, Sanat ve Gençlik Festivali" sona erdi.

Hüyük'te festival günleri sona erdi, System.String[]
Konya'nın Hüyük ilçesindeki "Kültür, Sanat ve Gençlik Festivali" sona erdi.
Hüyük Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen festival kapsamında bazı sanatçılar konserler verdi. Festivalde kent merkezindeki meydanda kurulan atölyelerde çinicilik, cam üfleme, kaşık ve baston yapımı, ahşap oyuncak ile kemik işleme sanatı katılımcılara tanıtıldı.
Festival, düzenlenen İmrenler ve Burunsuz Yayla Şenlikleri ile son buldu.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, dışarıdan gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere yöreyi iyi bir şekilde tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, katılım gösteren, destek ve katkı sunan herkese teşekkür etti.
Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ŞİŞLİ'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kaldı HDP'li belediyelere kayyum atanması Erdoğan seçim öncesi söylediği sözleri hatırlattı Son Dakika! Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifine yanıt: Anlaşılmadığını gösteriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:28:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüyük'te festival günleri sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]