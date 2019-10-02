Son Dakika Haberleri: Hüyük'te geçici işçiler noter kurasıyla belirlendi
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Hüyük'te geçici işçiler noter kurasıyla belirlendi

8 dakika önce

Hüyük ilçesinde, eğitim kurumlarında geçici olarak çalışacak personel çekilen kurayla belirlendi.

Hüyük'te geçici işçiler noter kurasıyla belirlendi, System.String[]

Hüyük ilçesinde, eğitim kurumlarında geçici olarak çalışacak personel çekilen kurayla belirlendi.

Hüyük İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda İŞKUR'un toplum yararına program (TYP) kapsamında 9 ay süreyle görev alacak 21 temizlik işçisi ve 5 güvenlik görevlisinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.

Hüyük Kültür Etkinlikleri Salonu'nda yapılan kura çekiminin ardından eğitim kurumlarında çalışacak personel belirlendi.

Kura çekilişi sırasında adaylar büyük heyecan yaşadı.

İŞKUR, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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