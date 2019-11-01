Hüyük'te geleneksel okur yazar buluşması

Hüyük ilçesinde, yazar İsmail Demirbaş okur yazar buluşmaları etkinliğinde İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Hüyük İmam Hatip Ortaokulu salonunda düzenlenen buluşmada yazar Demirbaş, sunumunda toplum yaşantısında camilerin yeri ve önemine dikkat çekerken, camilerin yeni nesil çocuklara sevdirilmesi ve kazandırılması gerektiğini söyledi.

Demirbaş, söyleşinin ardından "Yeryüzü bize mescit kılındı" adlı kitabını öğrenciler için imzaladı.

Programa, Hüyük İlçe Müftüsü Abdullah Yalman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal ile öğrenciler ve veliler katıldı.