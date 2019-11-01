Son Dakika Haberleri: Hüyük'te geleneksel okur yazar buluşması
Son Dakika Güncel Hüyük'te geleneksel okur yazar buluşması

Hüyük'te geleneksel okur yazar buluşması

6 saat önce

Hüyük ilçesinde, yazar İsmail Demirbaş okur yazar buluşmaları etkinliğinde İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Hüyük'te geleneksel okur yazar buluşması, System.String[]

Hüyük ilçesinde, yazar İsmail Demirbaş okur yazar buluşmaları etkinliğinde İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Hüyük İmam Hatip Ortaokulu salonunda düzenlenen buluşmada yazar Demirbaş, sunumunda toplum yaşantısında camilerin yeri ve önemine dikkat çekerken, camilerin yeni nesil çocuklara sevdirilmesi ve kazandırılması gerektiğini söyledi.

Demirbaş, söyleşinin ardından "Yeryüzü bize mescit kılındı" adlı kitabını öğrenciler için imzaladı.

Programa, Hüyük İlçe Müftüsü Abdullah Yalman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:33:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüyük'te geleneksel okur yazar buluşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]