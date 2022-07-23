Hüyük'te gençlik festivali devam ediyor - Son Dakika
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Hüyük'te gençlik festivali devam ediyor

23.07.2022 14:25

Festival alanı Aysel Yakupoğlu'nun konseri Konseri izleyen vatandaşlar İri çileği belirleme yarışması Murat Kekilli konseri Hüyük'te Gençlik Festivali devam ediyor KONYA - Hüyük Kırmızı Altın, Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali devam ediyor.

Festival alanı

Aysel Yakupoğlu'nun konseri

Konseri izleyen vatandaşlar

İri çileği belirleme yarışması

Murat Kekilli konseri Hüyük'te Gençlik Festivali devam ediyor

KONYA - Hüyük Kırmızı Altın, Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali devam ediyor.

Hüyük Belediyesi tarafından Hüyük meydanında gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde düzenlenen konser programında sanatçı Murat Kekilli sahne aldı.

Sanatçılar Yasemin Özkol ve Aysel Yakupoğlu'nun ardından sahneye çıkan Kekilli, sevilen eserlerini seslendirdi.

Konser programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kekilli sevilen şarkıları ile vatandaşları geç saatlere kadar coşturdu. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem Kekilli'ye Hüyük yöresine ait seramik süslü toprak bir testi hediye etti.

Konser programları arasında düzenlenen en iri çileği belirleme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Hüyük İlçe Tarım Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen yarışmada çilekler ölçülerek dereceye giren üreticiler belli oldu. Yarışma sonunda en iri çileği yetiştiren üreticiye bin, ikinciye 750, üçüncüye ise 500 liralık para ödülü verildi.

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Murat Kekilli'den 'Rahmetli Bülent Ersoy' gafı Murat Kekilli'den 'Rahmetli Bülent Ersoy' gafı Murat Kekilli'den 'rahmetli Bülent Ersoy' gafı Murat Kekilli'den 'rahmetli Bülent Ersoy' gafı
Kaynak: AA

Murat Kekilli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüyük'te gençlik festivali devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hüyük'te gençlik festivali devam ediyor - Son Dakika
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