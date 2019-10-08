Son Dakika Haberleri: Hüyük'te göl sahillerini düzenleme çalışmalarına başlandı
Son Dakika Güncel Hüyük'te göl sahillerini düzenleme çalışmalarına başlandı

Hüyük'te göl sahillerini düzenleme çalışmalarına başlandı

1 saat önce

Hüyük ilçesinde, göl sahilinde düzenleme çalışmalarının başladığı bildirildi.

Hüyük'te göl sahillerini düzenleme çalışmalarına başlandı, System.String[]

Hüyük ilçesinde, göl sahilinde düzenleme çalışmalarının başladığı bildirildi.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Hüyük ilçesinin sahillerinde kıyı düzenleme çalışmalarına başlandığını belirtti.

İlk etap sahil düzenleme çalışmalarına göle kıyısı olan Budak Mahallesi sahilinden başlandığını vurgulayan Başkan Çiğdem, şu bilgileri verdi:

"Besmele çekerek bu güzel ve hayırlı proje için çalışmalara startı verdik. Rabbim en kısa sürede bitirip ilçemiz halkının hizmetine sunulduğu günü bizlere göstersin diye dua ediyoruz. Sahildeki düzenleme çalışmaları Hüyük plajı, kuş gözlem evleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, balıkçı barınakları ve spor komplekslerinin de yapımını kapsıyor. Bu çalışmaların tamamlanması, Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan ilçemizin Kıreli, Budak, Tolca sahilinin de çehresini değiştirecek. Bölgemize hayırlı olsun. Bölgemizin kaderini değiştirecek bu çalışmalarda destek ve yardımlarını esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mehmet Çiğdem, Beyşehir, Türkiye, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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