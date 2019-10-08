Son Dakika Haberleri: Hüyük'te göl sahillerinin çehresi değişecek
Son Dakika Güncel Hüyük'te göl sahillerinin çehresi değişecek

Hüyük'te göl sahillerinin çehresi değişecek

2 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, göl sahilinde başlatılan düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kıyı şeridinin çehresinin değişeceği bildirildi.

Hüyük'te göl sahillerinin çehresi değişecek, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinde, göl sahilinde başlatılan düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kıyı şeridinin çehresinin değişeceği bildirildi.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Hüyük ilçesinin sahillerindeki kıyı düzenleme çalışmalarına başlandığını belirtti. Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle Budak Mahallesi sahilinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çiğdem, proje çerçevesinde ilk etap sahil düzenleme çalışmalarına göle kıyısı olan Budak Mahallesi sahilinden başlandığını vurgulayarak, "Proje için çalışmalara startı verdik. Sahildeki düzenleme çalışmaları Hüyük plajı, kuş gözlem evleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, balıkçı barınakları ve spor komplekslerinin de yapımını kapsıyor. Bu çalışmaların tamamlanması, Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan ilçemizin Kıreli, Budak, Tolca sahilinin de çehresini değiştirecek. Bu çalışmalarda destek ve yardımlarını esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve emeği geçen herkese ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KONYA

Mehmet Çiğdem, Beyşehir, Konya, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya Büyükşehir Belediyesi, tasarruf için 15 ilçedeki ulaşım hatlarını kaldırdı
Polisler trafikte tartışırken, gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtı Vakıfbank teknik ekibini taşıyan araç şarampole uçtu Memur ve memur emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 13:05:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüyük'te göl sahillerinin çehresi değişecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]