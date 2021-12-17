Hüyük'te hafızlık tespit sınavında başarılı olan lise öğrencisine belgesi verildi - Son Dakika

Hüyük ilçesinde hafızlık tespit sınavında başarılı olan lise öğrencisine düzenlenen törenle hafızlık belgesi verildi.

Hüyük Müftüsü Seyit Ali Gündüz, ilçe müftülüğündeki törende Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hafızlık tespit sınavında başarı gösteren Makbule ve Durmuş Akkul Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ömer Faruk Mert'e belgesini vererek tebrik etti.

Burada konuşan Müftü Gündüz, şunları söyledi:

"Çok çalıştın, gayret ettin, uykularından da ödün verdin ama hafızlık ile taçlandın. Hafızlık belgesi almaya hak kazandın. Hafızlar yürüyen, yaşayan Kur'anlardır. Bu sebeple hafızlık dünyada kıyaslanamayacak kadar yüce bir makamdır. Hafız olmak kolay değil ama muhafaza etmek çok daha da zordur. Hafızlığınızı unutmama adına bundan sonra Kur'an'a daha çok zaman ayırman ve Kur'an-ı daha çok okuman gerekiyor. Peygamber efendimiz de hafızlara çok önem vermiş. Biz de peygamber efendimizin yolundan gidiyoruz."