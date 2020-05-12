Hüyük'te halk pazarı yeniden açılıyor - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında belediye ekiplerince kapatılan ilçe halk pazarının yeniden faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla yaşanan bu sıkıntılı süreçte ilçe genelinde virüse yakalanan tek bir kişi bile bulunmadığını vurgulayarak, "Bu günlere ulaşabilmemizde Hüyüklü hemşehrilerimin katkısı çok önemli oldu. Biliyoruz ki ilçe nüfusumuzun neredeyse yüzde 65'i, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Tek bir vatandaşımızın sağlığı bizim için çok önem arz etmektedir. Bu nedenle aldığımız önlemlerle bunu da hep birlikte başardık. Kontrolleri elden bırakmayarak başarmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını dolayısıyla Hüyük Belediyesi olarak da ilçe genelinde bazı ilave önlemler almak durumunda kaldıklarını aktaran Çiğdem, Hüyük halk pazarının kapatılmasının da bu önlemlerden birisi olduğunu hatırlattı.

Hüyük pazarının bölgenin buluşma noktası olduğunu ve ilçe halkının da kurulmasını beklediğini vurgulayan Çiğdem, şunları kaydetti:

"Kovid 19 sebebi ile uzun zamandır kapalı olan halk pazarımız bu perşembe günü kısmi ve kısıtlı olarak giriş ve çıkışları kontrol altına alınabilecek şekilde tamamen denetim altında tekrar açılacaktır. Pazar yerinin kontrol altına alınabilmesi için virüs bitene kadar Prestij Caddesi üzerinde kurulacak olup pazara giriş ve çıkışlar ilçe postahanemizin önünden itibaren zabıta ve emniyet kontrolünden geçilerek yapılacaktır. Ana caddeye bağlantılı tüm sokak ve cadde girişleri kapatılacak kontrolsüzce girişlere müsade edilmeyecektir. Giriş ve çıkışlarda dezenfekte masası kurulacak olup maskesiz pazara girişler engellenecektir. Pazar içinde sadece meyve, sebze ve yerli fide üreticisinin dışında sertifikalı fide üreticileri satış yapabileceklerdir. Pazarda satış yapan tüm esnafımızın hijyen kurallarına uymaları hem kendileri açısından hem de alışveriş yapan hemşehrilerimiz açısından çok önem arzetmektedir. Pazar içerisinde kurallara ve sosyal mesafeye uymayanlar ve ihlal edenler hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. Pazar içerisinde meyve sebze satanlar belirlenen sıra doğrultusunda 6 metre ara ile tezgah açabilecek olup yerli fide ve sertifikalı fide satanlar da karşı kaldırımda yine aynı mesafede tezgah açabileceklerdir. Virüs tehdidi ortadan tamamen kalkıncaya kadar kısıtlama ve tedbirlerimiz vatandaşlarımızı koruyabilmek adına devam edecektir. Hüyük'te sağlıklı günlerde buluşabilmek ümidi ile tüm vatandaşlaramıza sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."