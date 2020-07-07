Hüyük'te haşhaş üreticisinin yüzü güldü - Son Dakika

Hüyük'te haşhaş üreticisinin yüzü güldü

Konya'nın Hüyük ilçesinde, haşhaş ekimi yapan üreticinin bu yıl yüzünün güldüğü bildirildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, haşhaş ekimi yapan üreticinin bu yıl yüzünün güldüğü bildirildi.

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Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, yaptığı açıklamada, Hüyük, Beyşehir ve Seydişehir hinterlantında bu yıl 9 bin dekarlık haşhaş ekimine izin verildiğini hatırlatarak, "Haşhaş ekimi biliyorsunuz izine tabi, kontrollü olarak ekiliyor. Bölgemizde bu yıl 9 bin dekarlık alanın 4 bin 700 dekarını haşhaş ekiminde Hüyük ilçesi olarak bizim çiftçimiz ekiyor." dedi.

Hüyük ilçesinin özellikle bağlı yerleşim merkezi olan Beyşehir Gölü Havzası kenarındaki Kıreli Mahallesi'nin haşhaş üretiminde önemli bir merkez olduğunu, onlarca yıldır da bu ürünün ekimini yaparak bölgeye önder bir yöre olduğunu vurgulayan Şahin, üretici için haşhaş ekiminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti.

Hüyük ilçesi olarak bu yıl "haşhaş ekiminden kesinlikle vazgeçmeyiz" diyen üreticinin, mevcut kotayı koruduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bölgemizin önemli geçim kaynaklarından birisi olduğu için haşhaş üretiminde mevcut kotayı korumamız noktasında bir yaklaşım sergiledik. Bunda da başarılı olduk. Haşhaş üretiminde dünyada iki üç ülke var, bunlar içerisinde Türkiye başı çekiyor. 700 bin dekarlık bir alana izin alıyor Birleşmiş Milletler'den. Bunu ekmezsek, o zaman BM yarın der ki, 'sizin Afyon ekiminiz düştü, demek ki ihtiyacınız da düştü, kotayı artırmaya gerek yok.' O yüzden gelecek yıllarda kotamızı da koruyamayız. Onun için haşhaşı illa ki ekmemiz, kotayı illa ki korumamız lazım. Her ekildiği yer gibi bölgemiz çiftçisine de önemli bir gelir imkanı sağlıyor. Bu yıl 4 bin 700 dekarlık bir alan için kota aldık. Onun da 4 bin 600 dekarını geçecek şekilde üretim söz konusu oldu bu yıl. Bazı hisseli arazilere ekemedik. Diğerlerine ise ekim gerçekleşti. Bu yıl mahsulümüz de iyi, ürün dondan etkilenmedi, yağışımız da bu yıl ürünü yetiştirecek kadar yağdı. Yani, üretici olarak haşhaş ekiminden bu yıl oldukça memnunuz."

Şahin, üründe bundan sonra hasat döneminin yaklaştığını anımsatarak, "Çiftçimiz hasat döneminde bunun kabuklarını çuvallıyor. Üreticimiz ardından ürettiği haşhaş kabuğunu Beyşehir'deki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ya da beldelerdeki toplama merkezlerine teslim ediyor." ifadesini kullandı.

Beyşehir, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hüyük'te haşhaş üreticisinin yüzü güldü - Son Dakika
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