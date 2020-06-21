Hüyük'te içme suyu şebekesi yenileniyor - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yürütülen çalışmalarla içme suyu şebeke hattının yenilenmeye başlandığı bildirildi.



Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, Hüyük kent merkezinde toplam 5,5 kilometrelik içme suyu şebeke hattının yenileriyle değiştirilerek, ilçede yıllardır kangren olmuş önemli bir sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik adımların atıldığını belirtti.

Başkan Çiğdem, "Selki mahallemizin ardından ilçemiz merkezinde de başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, ilçemiz merkezinde ilk etapta 5,5 kilometrelik bir şebekenin yenilenme çalışması yapılıyor. Bu anlamda, katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye başkanımıza ve KOSKİ yetkililerimize teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.