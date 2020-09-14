Hüyük'te ilköğretim haftası kutlamaları - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ilköğretim haftası kutlamaları başladı.
Kutlamalar dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. ilçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından buradaki program sona erdi.
Törene, Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, şube müdürleri, okul müdürleri, eğitim camiası mensupları katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:31 - Kaynak: AA
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