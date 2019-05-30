Hüyük'te İngilizce ve Arapça dil sokağı
2 gün önce
Hüyük ilçesinde, bir lisede yürütülen proje kapsamında oluşturulan İngilizce ve Arapça dil sokağı açıldı.
Hüyük
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:17 Kaynak: AA
ilçesinde, bir lisede yürütülen proje kapsamında oluşturulan İngilizce ve Arapça dil sokağı açıldı.
Hüyük Makbule Durmuş Akkuş
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde e twinning projesi kapsamında okul hizmet binasının giriş katında oluşturulan İngilizce ve Arapça dil sokağının açılışı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal
, sokak projesiyle öğrencilerin görsel materyallerle İngilizce ve Arapça'yı eğlenerek ve özümseyerek öğrenmelerinin hedeflendiğini söyledi. Açılışın ardından katılımcılar sokağı gezdi.
Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, Şube Müdürü Ahmet Atik
, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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