Son Dakika Haberleri: Hüyük'te İngilizce ve Arapça dil sokağı
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Hüyük'te İngilizce ve Arapça dil sokağı

2 gün önce

Hüyük ilçesinde, bir lisede yürütülen proje kapsamında oluşturulan İngilizce ve Arapça dil sokağı açıldı.

Hüyük'te İngilizce ve Arapça dil sokağı, System.String[]
Hüyük ilçesinde, bir lisede yürütülen proje kapsamında oluşturulan İngilizce ve Arapça dil sokağı açıldı.
Hüyük Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde e twinning projesi kapsamında okul hizmet binasının giriş katında oluşturulan İngilizce ve Arapça dil sokağının açılışı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, sokak projesiyle öğrencilerin görsel materyallerle İngilizce ve Arapça'yı eğlenerek ve özümseyerek öğrenmelerinin hedeflendiğini söyledi. Açılışın ardından katılımcılar sokağı gezdi.
Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, Şube Müdürü Ahmet Atik, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:17 Kaynak: AA
Hüyük, Güncel
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