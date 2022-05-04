Hüyük'te jandarma zehir tacirlerine geçit vermiyor - Son Dakika
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Hüyük'te jandarma zehir tacirlerine geçit vermiyor

04.05.2022 13:35
Hüyük'te jandarma zehir tacirlerine geçit vermiyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir adreste gerçekleştirilen aramada 2 kilo esrar, dijital terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ile fişekleri, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir adreste gerçekleştirilen aramada 2 kilo esrar, dijital terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ile fişekleri, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Görünmez Mahallesi'nde devriye görevi icra ederken şüphelendikleri bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde tespit etti. Şüpheli H.D.'nin ekiplere kendi rızası ile teslim ettiği esrar maddesini Burunsuz Mahallesi'nde oturan İ.Ö.'den aldığını beyan etmesi üzerine Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla bu kişinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

İ.Ö.'ye ait adreste yapılan aramada 2 kilo esrar, 1 dijital terazi, 1 ruhsatız av tüfeği ve buna ait 16 fişek ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden H.D. jandarmadaki ifadesi sonrasında serbest bırakılırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti iddialarıyla gözaltına alınan İ.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KONYA

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Hisarcık, Jandarma, Esrar, Hüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hüyük'te jandarma zehir tacirlerine geçit vermiyor - Son Dakika


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