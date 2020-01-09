Hüyük'te kar seferberliği - Son Dakika
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Hüyük'te kar seferberliği

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

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Konya'nın Hüyük ilçesinde, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, ilçede 4 gündür etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışının durmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent merkezinde yollarda biriken karları temizleme çalışmalarına başladığını söyledi. Karla mücadele ekiplerinin 4 günlük süreçte gerek ilçe merkezinde, gerekse dış mahallelerde yolları ulaşıma açık tutabilmek için yoğun bir mesai sergilediğini vurgulayan Çiğdem, "Şu anda Hüyük ilçemizde ulaşıma kapalı yol bulunmuyor. Karla mücadele çalışmalarımıza Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesine bağlı ekiplerimiz de destek veriyor. Özellikle dış mahallelerimizin kent merkezine ulaşımını sağlayan bağlantı yolları Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından ulaşıma açık tutuluyor. İlçemiz merkezinde ise ekiplerimiz, yolları ulaşıma açtıktan sonra yol kenarlarında biriken karları temizleme çalışmaları yürütmeye başladı. İş makinelerimiz tarafından kamyonlara doldurulan karlar ilçe dışına taşınıyor" dedi.


Başkan Çiğdem, Hüyük Belediyesi olarak ilçe merkezinde buzlanmaya karşı da ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, tuzlama çalışmalarının başta eğimli yollar olmak üzere tüm kentte kesintisiz sürdüğünü kaydetti. Başkan Çiğdem, son yağışlarla birlikte ilçeye 40-50 santimetre yüksekliğinde kar yağdığını, yüksek kesimlerde bu miktarın daha fazla olduğunu, yağışların bölgeye bereket getirdiğini, çiftçiler gibi kendilerinin de yağıştan dolayı büyük bir memnuniyet yaşadıklarını sözlerine ekledi. - KONYA

Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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