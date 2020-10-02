Hüyük'te kaymakam ve belediye başkanı koronavirüs denetiminde - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de denetimler kapsamında sahaya çıktı.

İlçede görevli kurum amirlerinin de eşlik ettiği denetimlerde ilçe pazarını gezen Kaymakam Demirkol ve Başkan Çiğdem, tezgah açan esnaf ve alışveriş için gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Kaymakam Demirkol ve Başkan Çiğdem, denetimlerde koronavirüse karşı yürütülen mücadelede tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, pazar yerinde vatandaş ve esnafın kurallara riayet ettiğini söyledi.

Normale dönülebilmesi için kurallara uyulması gerektiğini ifade eden Çiğdem, şunları kaydetti:

"Sadece bugün için değil, denetimlerimiz her zaman devam ediyor. Ceza kesmek elbette ki öncelikli amacımız değil ama kurallara uymamakta direnen vatandaşlarımıza diğer vatandaşlarımızın sağlığını korumak için üzülerek de olsa ceza uygulamak zorunda kalacağız. En kısa zamanda bu hastalıktan da kurtulacağımıza inanıyoruz. Hüyük'te kurallara uyuluyor ancak yine de arzu ettiğimiz seviyede değil. Özellikle düğün faaliyetleri ve cenaze işlemlerinde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Düğünlerimizi daha kısa tutalım, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza karşı daha hassas olalım, maske, mesafe ve hijyen kuralına çok dikkat edelim."