Hüyük'te kaymakam ve belediye başkanından dış mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, ilçe kaymakamı ve belediye başkanı dış mahalleleri ziyaret etti.

Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçeye bağlı İmrenler, Burunsuz ve Çamlıca mahallelerini ziyaret etti. İlçede görev yapan bazı kamu kurumlarının müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde, muhtar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Demirkol ve Başkan Çiğdem, sohbet ettikleri vatandaşlarla çeşitli konularda istişarede bulundu. Ziyaretlerde belediye çalışmalarının yanı sıra yerleşim merkezlerine ilişkin talep ve sorunların da ele alındığı belirtildi. Kaymakam Demirkol ve Başkan Çiğdem, mahallelerde bulunan okulları da ziyaret etti. - KONYA