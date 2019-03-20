Hüyük'te Kiralık Araçla Koyun Çalan Zanlı Yakalandı

Konya
'nın Hüyük
ilçesinde, bir evin ahırından kiralık otomobille küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine koyuldu.
Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı Görünmez Mahallesi'nde 16 Mart 2019 tarihinde Mevlüt Selek'e ait evin ahırından küçükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi.
Ev sahibi Selek, ahırından 2 koyunun çalındığını fark edince durumu Hüyük İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Ahırın çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay tarihinde adrese gelen bir aracın olduğunu fark edince plakasını tesbit etti. Tesbit edilen plakanın kiralık bir otomobile ait olduğunu belirleyen ekipler, aracı kiralayan kişi O.E'yi yakalayarak gözaltına aldı.
O.E ile birlikte hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen ve halen firarda olan Ö.Ö isimli şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların ise sürdürdüğü öğrenildi.
Hırsızlık suçlamasıyla yakalanan O.E. jandarmadaki sorgusunun ardından Beyşehir Adliyesi
'ne sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tarafından tutuklanarak Seydişehir
cezaevine gönderildi.