Son Dakika Haberleri: Hüyük'te Kitap Okuma Etkinliği

Hüyük'te Kitap Okuma Etkinliği

1 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Kütüphaneler Haftası kapsamında yürütülen kutlama ve faaliyetler devam ediyor.

Hüyük'te Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Konya'nın Hüyük ilçesinde, Kütüphaneler Haftası kapsamında yürütülen kutlama ve faaliyetler devam ediyor.

Hüyük Mevlana İlkokulu koordinatörlüğünde, hafta kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından öğrenci ve öğretmenlerle birlikte katılımcılar da hep beraber kitap okudu. Etkinliğe katılan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, şube müdürleri, kurum müdürleri, okul müdürleri ve bazı veliler öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Programda, gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi de ilgiyle izlendi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:25 Kaynak: İHA

Konya, Hüyük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyon Şoförlüğünü Bırakıp Girdiği Makine Üretim İşinde Destan Yazdı Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti DSP'nin CHP Eleştirisi İstifa Getirdi: İktidarı Değil Muhalefeti Eleştiriyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:40:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüyük'te Kitap Okuma Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]