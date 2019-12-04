Son Dakika Haberleri: Hüyük'te "KOP ile Kıreli okuyor" projesi okula kütüphane kazandıracak
Son Dakika Güncel Hüyük'te 'KOP ile Kıreli okuyor' projesi okula kütüphane kazandıracak - Son Dakika

Hüyük'te "KOP ile Kıreli okuyor" projesi okula kütüphane kazandıracak

6 saat önce

Hüyük ilçesinde hayata geçirilen "KOP ile Kıreli okuyor" projesi kapsamında bir ortaokula kütüphane kazandırılacağı bildirildi.

Hüyük'te

Hüyük ilçesinde hayata geçirilen "KOP ile Kıreli okuyor" projesi kapsamında bir ortaokula kütüphane kazandırılacağı bildirildi.

Kıreli Şehit Kadir Kayhan Ortaokulu tarafından hazırlanan ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından mali destek sağlanan "KOP ile Kıreli okuyor" adlı projenin taraflar arasında protokol sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.


Kıreli Şehit Kadir Kayhan Ortaokulu Müdürü Ebubekir Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılı mali destek programları kapsamında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sundukları projelerden ikincisinin de kabul görmesinin ve mali destek sağlanmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Emeği geçen öğretmenlere ve tüm yetkililere teşekkür eden Özdemir, Hüyük'te ilk defa uygulanacak proje çerçevesinde Şehit Kadir Kayhan Ortaokulu'na öğrenci ve velilerinin faydalanacağı bir kütüphanenin kurulacağını, ayrıca yine proje kapsamında her ay öğrenci-yazar buluşmaları gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kıreli, Kayhan, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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