Konya'nın Hüyük ilçesinde hayata geçirilen "KOP sayesinde karavanımla daha mutluyum" projesi kapsamında, 10 küçükbaş hayvan yetiştiricisinin barınma ihtiyaçları için özel olarak tasarlanıp imal edilen karavanların dağıtılacağı bildirildi.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yürütülen projeyle ilçe genelinde yaylaya çıkan küçükbaş hayvan üreticilerinin yaşam koşullarının daha da konforlu hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Proje ile ilçede küçük baş hayvan yetiştiricisi olan 10 kişiye dağıtılacak sürü yöneticisi karavanının, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelmeye başladığını aktaran Tingiş, şunları kaydetti:

"Yüzde 70'i devlet hibesi ile yapılan bu projenin, yüzde 30'luk bölümünü ise yetiştiricilerimiz karşılıyor. En az 100 ve daha fazla küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilerimize vereceğimiz, içerisinde televizyonu da olan karavanlar bunlar. Yaylaya çıkan, orada düzgün bir yatacak, kalacak yeri, yemek pişireceği, banyo yapacağı, insani ihtiyaçlarını görebileceği bir yer olmayan yetiştiricilerimiz bundan böyle bu karavanlar sayesinde daha konforlu ve iyi şartlar altında barınma imkanı sağlayabilecektir. Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen bu proje kapsamında dağıtacağımız karavanlardan bir tanesi kurumumuza teslim edildi. Diğerlerini de ilerleyen günlerde yetiştiricilerimizin hizmetine sunacağız. Bu anlamda, projeye destek veren KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızla birlikte Hüyük Kaymakamlığımıza ve Belediye Başkanlığımıza her türlü yardım ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."