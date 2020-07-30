Hüyük'te KOSKİ yatırımları yerinde incelendi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Hüyük ilçesinde bazı incelemelerde bulundu.

Çiğdem, makamında kabul ettiği Demir'le ilçede yürütülen KOSKİ yatırımlarını istişare ettikten sonra, daha sonra çalışma yürütülen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Çiğdem, "Genel müdürümüz, Çamlıca'dan başlayıp Selki, İmrenler, Burunsuz, Köşk bölgelerinde arıtma tesisi ve Köşk pınarlarının değerlendirilmesi, Hüyük, Mutlu, Suludere, Görünmez atıklarının Görünmez mahallesinden kapalı sistemle aktarımı, Pınarbaşı ,İlmen, Çavuş, Göçeri, Kıreli, Tolca, Başlamış, Budak, Çukurkent arıtma tesisi planlanan alanlarında yerinde incelemeler yaparak sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdiler. Tüm mahallelerimizdeki içme suyu depolarının sağlıklaştırılması ve yeni yapılacak olan depolarla ilgili planlamalar yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

KOSKİ Genel Müdürü Demir de, Hüyük ve mahallelerinde oluşan sorunları da yerinde görüp tespitini yaptıklarını dile getirerek, en kısa sürede bunları gidereceklerini belirtti.