Hüyük'te küçükbaş hayvan yetiştiricilerine kepenek dağıtıldı - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik sağlanan destekler kapsamında kepenek dağıtıldı.

Hüyük Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciler Birliği ortaklığında Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın hibe destekleri ile yürütülen "KOP ile Kepenek'ten Karavana Projesi" çerçevesinde kepenekler teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan KOP Bölge İdaresi Başkan Yardımcısı Murat Karakoyunlu, toplam bütçesi 423 bin 600 lira olan projenin 297 bin lirasının KOP İdaresi tarafından karşılandığını vurguladı.

Bölgenin hayvan varlığını artırmada küçükbaşın önemli bir rol oynadığını ifade eden Karakoyunlu, "Proje kapsamında temin edilen karavanlar sayesinde hem yetiştiricilerimizin yaşam şartları iyileştirilecek, hem de portatif ağıllarımız ile üreticilerimizin modern küçükbaş hayvancılığın gereklerini, tekniklerini yerine getirerek daha kazançlı ve ülke ile kendi ekonomilerine de daha faydalı olabileceklerini yerinde görmeleri sağlanacaktır." dedi.

Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş de yürütülen proje hakkında bilgi verdi.

Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol ise Hüyük ilçesinin hem hayvancılık hem de tarımsal üretim noktasında çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, KOP İdaresi Başkanlığı'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından küçükbaş hayvan yetiştiricilerine kepenekleri verildi.