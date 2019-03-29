Hüyük'te Kütüphaneler Haftası Kutlamaları

Konya
'nın Hüyük
ilçesinde, kütüphane haftası kapsamında yürütülen kutlama ve faaliyetler sürüyor.
Hüyük Mevlana
ilkokulu koordinatörlüğünde, hafta kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından öğrenci ve öğretmenler kitap okudu.
Etkinlikte, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Şahin
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal
, şube müdürleri, daire amirleri ve okul müdürleri öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Programda, halk oyunları gösterisi de ilgiyle izlendi.