Son Dakika Haberleri: Hüyük'te Kütüphaneler Haftası Kutlamaları

Hüyük'te Kütüphaneler Haftası Kutlamaları

1 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kütüphane haftası kapsamında yürütülen kutlama ve faaliyetler sürüyor.

Hüyük'te Kütüphaneler Haftası Kutlamaları, System.String[]
Konya'nın Hüyük ilçesinde, kütüphane haftası kapsamında yürütülen kutlama ve faaliyetler sürüyor.

Hüyük Mevlana ilkokulu koordinatörlüğünde, hafta kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından öğrenci ve öğretmenler kitap okudu.

Etkinlikte, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, şube müdürleri, daire amirleri ve okul müdürleri öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Programda, halk oyunları gösterisi de ilgiyle izlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:19 Kaynak: AA

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