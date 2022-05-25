Hüyük'te lavanta üretimi artırılıyor - Son Dakika
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Hüyük'te lavanta üretimi artırılıyor

25.05.2022 16:03
Hüyük'te lavanta üretimi artırılıyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde lavanta üretim alanları daha da genişliyor.

Konya'nın Hüyük ilçesinde lavanta üretim alanları daha da genişliyor.

Konya'nın son dönemde lavanta üretiminde söz sahibi ilçeleri arasında yer alan Hüyük'te "KOP ile Hüyük'te lavanta üretimi artırılıyor" projesi hayata geçiriliyor. Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yaptığı açıklamada Hüyük ilçesinde kıraç alanlardan daha fazla istifade etmek ve üreticilerin gelir seviyesini yükseltmek için kurum olarak yapmış oldukları proje ile ilçede 120 dekarlık alanda KOP İdaresi desteğiyle bu yıl içerisinde yeni lavanta bahçeleri kurdurup üreticilere destek vermek istediklerini belirtti.

Tingiş, açıklamasında yürütülen projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu projemiz ile ilçemizdeki verimsiz ve kıraç tarım arazilerinin tarıma kazandırılmasını amaçlamaktayız. Kıraç tarım arazilerinin katma değeri yüksek diğer ürünlerle ilçe tarımına katkı sağlayıp üreticilerimizin refah seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz. KOP İdaresine, Hüyük ilçesi ve halkına ve kurumumuza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. 2022 yılının bölgemizdeki tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını ve bereketli kazançlar getirmesini diliyoruz." - KONYA

Hüyük'te lavanta üretimi artırılıyor
Hüyük'te lavanta üretimi artırılıyor
Hüyük'te lavanta üretimi artırılıyor

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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