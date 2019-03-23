Son Dakika Haberleri: Hüyük'te Lise Öğrencileri Şehit Kabirlerini ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Hüyük'te Lise Öğrencileri Şehit Kabirlerini ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

35 dakika önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde öğrenim gören lise öğrencileri, Doğanhisar ilçesindeki şehit kabirleri ile şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Hüyük'te Lise Öğrencileri Şehit Kabirlerini ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti, System.String[]
Konya'nın Hüyük ilçesinde öğrenim gören lise öğrencileri, Doğanhisar ilçesindeki şehit kabirleri ile şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Hüyük Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan lise öğrencileri, kendilerine eşlik eden idareci ve öğretmenlerle birlikte komşu ilçe Doğanhisar ilçesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı şehit köyü olarak tanınan Deşdiğin Mahallesi'ni ziyaret eden öğrenci ve öğretmenler, buradaki şehit kabirlerini ziyaret ederek mezar başlarında şehit asker ve polisler için dua etti.

Öğrenci ve öğretmenler, şehit ailelerini de evlerinde ziyaret ederek, şehitler için Yasin-i Şerif okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:43 Kaynak: AA

Doğanhisar, Hüyük, Güncel
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