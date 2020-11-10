Hüyük'te mahalle çeşmeleri için sondaj çalışmaları başladı - Son Dakika

Konya'nın Hüyük İlçe Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde sondaj çalışması yaparak mahalle sakinlerini içme suyuyla buluşturdu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı mahallelerde yaşayan vatandaşların içme suyu olarak kullandığı mahalle çeşmelerinden akan suların daha hijyenik ve sağlıklı bir şekilde hizmet sunması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi. Başkan Çiğdem, "Bu çerçevede, ilçemize bağlı Burunsuz Mahallesinde Dede Çukuru ve Dongul mevkisinde bulunan mahalle çeşmelerinde de faaliyet yürütüldü. Bölgede sondaj çalışmaları gerçekleştirildi. Bulunan suların çeşmelerden akması sağlandı" dedi.

İlçede Hüyük Belediyesi olarak sadece yol, kaldırım ve kavşak düzenleme çalışmaları yapan bir yerel yönetim olmadıklarının altını çizen Mehmet Çiğdem, mahallelerde vatandaşların istifade ettiği çeşmelerin de iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Mahalle çeşmelerimizden akan sulardan vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik bir şekilde istifade etmesi noktasında da hizmet veriyoruz. Bu anlamda, belediye olarak mahallelerimizde onlarca sondaj çalışması gerçekleştirdik. Bulunan suları çeşmelerimizden akar hale getirerek vatandaşlarımızla buluşturuyor, istifadesine sunuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan tek beklentimiz bir 'Allah razı olsun' cümlesini duymak ve dua almaktır" diye konuştu. - KONYA