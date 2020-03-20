Hüyük'te mahalle muhtarlarından "evinde kalan" yaşlılara yardım eli - Son Dakika
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Hüyük'te mahalle muhtarlarından "evinde kalan" yaşlılara yardım eli

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem almak amacıyla yapılan "evde kal" çağrılarına kulak veren yaşlılara talep edilmesi halinde yardım eli uzatma kararı aldı.

Hüyük'te mahalle muhtarlarından

Konya'nın Hüyük ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem almak amacıyla yapılan "evde kal" çağrılarına kulak veren yaşlılara talep edilmesi halinde yardım eli uzatma kararı aldı.

Hüyük Muhtarlar Derneği (HÜMDER) Başkanı İlkay Ceylan, yaptığı açıklamada, dernek üyesi olan ilçesinin 23 merkez ve dış mahalle muhtarının, Kovid-19'a karşı önlem tedbirleri kapsamında birlikte hareket etme kararı aldığını belirtti.

Kovid-19 dolayısıyla uygulanan "evde kal" çağrısına uyarak evden çıkmayan büyüklerin ihtiyaç duydukları anda mahalle muhtarları olarak yanlarında olduklarını vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Bu konuda tüm mahalle muhtarlarımız olarak ortak bir bildiriye imza attık. Bu bildiriyi bireysel olarak ve sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduk. Mahallelerimizde ikamet eden, evinde kalan büyüklerimize, yaşlılarımıza ihtiyaç duydukları anda muhtarlar olarak 24 saat hizmetlerinde olduğumuzu ilan ettik. Yaşlı insanlarımıza evlerinde kalması için destek kampanyası başlattık. Hüyük Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem ve belediyemizin tüm birimleri de bu konuda çok hassas davranıyor. Biz de hem devletimizin, hem de belediyemizin bu konuda koymuş olduğu kurallara, tavsiye kararlarına katkı sağlamak için böyle bir kararı aldık. Bu illet virüsten bir önce kurtulmak ve bu dönemi en az hasarla atlatmak için ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de bu tür adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm arkadaşlarım adına da sadece virüs olduğu için değil, her zaman yaşlılarımızın, büyüklerimizin emrinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Ama, bu hassas dönemde özellikle onların evlerinden çıkmalarını istemiyoruz ki bu hastalığa karşı kendilerini korusunlar. Bir telefon kadar kendilerine yakın olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:06 Kaynak: AA

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