Hüyük'te maske farkındalığı etkinliği - Son Dakika

Hüyük ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 ilçede eş zamanlı olarak organize edilen maske takılması konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Alper Oral, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve AK Parti İlçe Başkanı Muammer Karaaslan, etkinlik kapsamında ilçe merkezinde Cuma namazı çıkışında cami cemaati ile yolda karşılaşılan vatandaşlara ve ziyaret edilen iş yerlerine maske dağıttı.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve Daire Başkanı Oral, maske verdikleri vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında maske, temizlik ve fiziki mesafe kurallarına uyularak sağlık çalışanlarına yardımcı olunması çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesince ilçeye gönderilen maskelerin, muhtarlar tarafından 23 mahallede dağıtımının gerçekleştirildiği belirtildi.