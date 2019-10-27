Hüyük'te muhtarlar başkanını seçti

Hüyük Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığa Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Süleyman İlkay Ceylan seçildi.

Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olarak gösterilen Ceylan, yaptığı konuşmada, ilçede birlik ve beraberlik içerisinde muhtarların sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Muhtarlar olarak kendilerini bu göreve getiren vatandaşlara hizmet götürme noktasında yerel yönetimler ile uyum içerisinde bir çalışma sergilemenin bilinci içerisinde hareket edeceklerini vurgulayan Ceylan, "Muhtar arkadaşlarımızla 'Belediye başkanımıza yük olmaya değil, yük almaya talibiz' dedik." dedi.