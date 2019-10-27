Son Dakika Haberleri: Hüyük'te muhtarlar başkanını seçti
Son Dakika Güncel Hüyük'te muhtarlar başkanını seçti

Hüyük'te muhtarlar başkanını seçti

59 dakika önce

Hüyük Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığa Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Süleyman İlkay Ceylan seçildi.

Hüyük'te muhtarlar başkanını seçti, System.String[]

Hüyük Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığa Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Süleyman İlkay Ceylan seçildi.

Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olarak gösterilen Ceylan, yaptığı konuşmada, ilçede birlik ve beraberlik içerisinde muhtarların sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Muhtarlar olarak kendilerini bu göreve getiren vatandaşlara hizmet götürme noktasında yerel yönetimler ile uyum içerisinde bir çalışma sergilemenin bilinci içerisinde hareket edeceklerini vurgulayan Ceylan, "Muhtar arkadaşlarımızla 'Belediye başkanımıza yük olmaya değil, yük almaya talibiz' dedik." dedi.

Cumhuriyet Mahallesi, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü
DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü HDP'den, Davutoğlu ve Babacan'ın partileriyle ilgili ilginç tespit: Seçmen, aslı varken neden yedeği ile uğraşsın?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 17:04:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüyük'te muhtarlar başkanını seçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]