Son Dakika Haberleri: Hüyük'te muhtarlarla istişare toplantısı
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Hüyük'te muhtarlarla istişare toplantısı

5 dakika önce

Hüyük ilçesinde, muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.

Hüyük'te muhtarlarla istişare toplantısı, System.String[]

Hüyük ilçesinde, muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem tarafından her ay bir mahallede muhtarlarla düzenlenen istişare toplantısı bu ay ilçeye bağlı Suludere Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, ilçe ve dış mahallelerde görev yapan toplam 23 muhtar katıldı.

Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu'nun da katıldığı toplantıda, mahalle muhtarlarıyla sohbet eden ve talep ve istiklerini dinleyen Belediye Başkanı Çiğdem, birlik ve beraberliğin önemine yönelik mesajlar verdi.

Çiğdem, kendilerine iletilen sorun ve taleplerin en kısa zamanda giderilmesine yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirtirken, toplantıya katılan belediye müdürlerinin de bu hususlarla ilgili gerekli notları kaydettiğini de sözlerine ekledi.

Mehmet Çiğdem, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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