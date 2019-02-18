Son Dakika Haberleri: Hüyük'te Öğrencilerden Örnek Davranış

Hüyük'te Öğrencilerden Örnek Davranış

1 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde ortaokul öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla sokak hayvanlarını satın aldıkları mamalarla besledi.

Hüyük'te Öğrencilerden Örnek Davranış, System.String[]
Konya'nın Hüyük ilçesinde ortaokul öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla sokak hayvanlarını satın aldıkları mamalarla besledi.

Hüyük Yunus Emre Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi ile tüm öğrenci arkadaşlarına örnek oldu, toplumsal farkındalık oluşturdu.

Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçen öğrenciler, onlara yiyecek desteği sağlamak için hazırladıkları bir proje çerçevesinde bir araya geldi.

Proje kapsamında ailelerinin kendilerine verdiği okul harçlıklarından biriktirdikleri paraları bir araya getirip mama satın alan hayvan dostu öğrenciler, bu yiyecekleri sokak hayvanlarının ulaşabileceği noktalara bıraktı.

Öğrenci arkadaşları adına açıklamada bulunan Rukiye Pancar, hayata geçirdikleri proje ile toplumsal bir farkındalık oluşturmanın gayretinde olduklarını dile getirip, ilçede yaşayan herkesi bu konuda bilinçlendirmek isterken benzer bir çabanın içerisinde görmenin en büyük dilekleri olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Konya, Hüyük, Güncel
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