Son Dakika Haberleri: Hüyük'te Öğrencilerin Sivil Savunma Tatbikatı

Hüyük'te Öğrencilerin Sivil Savunma Tatbikatı

11 dakika önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, sivil savunma günü tatbikat programı düzenlendi.

Hüyük'te Öğrencilerin Sivil Savunma Tatbikatı, System.String[]
Konya'nın Hüyük ilçesinde, sivil savunma günü tatbikat programı düzenlendi.

Hüyük İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, Sivil Savunma Kulübü'ne mensup öğretmen ve öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı, sinevizyon gösterisi gerçekleştirdi.

Programın son bölümünde ise Konya Büyükşehir Belediyesi Hüyük İtfaiye Birimi tarafından yapılan tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Öğrenciler tatbikatta yangın söndürme cihazlarını doğru kullanmayı öğrenirken, yapılan tahliye tatbikatı izleyenlerden tam not aldı.

İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Akpınar, programda emeği geçen itfaiye teşkilatı üyeleri ve öğrencilere teşekkür ederek, "Önce tedbir, sonra tevekkül diyoruz. Programda emeği geçen kulüp öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize, itfaiye birimi çalışanlarımıza okulumuz adına teşekkür ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:13 Kaynak: AA

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