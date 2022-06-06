Hüyük'te öğretmenlerden şiir ve müzik dinletisi

Hüyük ilçesinde düzenlenen "sokak lambası" isimli şiir ve müzik dinletisi beğeni topladı.
Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Hüyük Kültür Etkinlikleri Salonu'nda 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, ilçede görev yapan öğretmenler tarafından şiirler okundu, çalan enstrümanlar eşliğinde birbirinden güzel şarkılar ve türküler seslendirildi.
Hüyük İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, yaptığı konuşmada, programın hazırlanıp sergilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, kurum amirleri, eğitim camiası mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.
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