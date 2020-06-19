Hüyük'te okullar LGS için hazır hale getirildi - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılacak okulların dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, LGS öncesinde ilçedeki sınav merkezi eğitim kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması başlattığını anımsattı.

Çalışmaların bugün itibarıyla tamamlandığını ve sınav yapılacak okulların hijyen konusunda da LGS'ye hazır hale getirildiğini belirten Çiğdem, "Kıymetli velilerimiz ve sınava girecek gençlerimizin sağlığı için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldık. Sınav salonlarında gerekli dezenfeksiyon işlemlerini tamamladık. Gençlerimize sınavda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.