Hüyük'te okur yazar buluşması - Son Dakika
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Hüyük'te okur yazar buluşması

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu'nda kütüphane açılışına katılan yazar Bayram Miroğlu, "ahlak ve maneviyat" konusunda konuşma yaptı.

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Konya'nın Hüyük ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu'nda kütüphane açılışına katılan yazar Bayram Miroğlu, "ahlak ve maneviyat" konusunda konuşma yaptı.

Hüyük İmam Hatip Ortaokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen "Konya İnsan Mektebi, Okuma Davamız" projesi kapsamında geleneksel okur yazar buluşması programı düzenlendi.

Program çerçevesinde öğrencilerle buluşan yazar Bayram Miroğlu, Peygamber Efendimizin hayatından, hadis ve Kur'an ayetlerinden örnekler vererek, ahlaklı olmanın fazileti ve maneviyat konularının önemi hakkında bilgiler verdi.

Konuşmanın ardından okul kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, şube ve okul müdürleri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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