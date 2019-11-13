Hüyük'te orman köylüsü 62 aileye 124 gebe düve desteği

Konya'nın Hüyük ilçesinde, bu yıl içerisinde orman köylüsü 62 aileye 124 gebe düve desteğinde bulunulduğu bildirildi.



Hüyük ilçesine bağlı Suludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman ve Köyişleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü ORKÖY projesinden, bulundukları yerleşim merkezinde yaşayan orman köylülerinin de istifade ettiğini belirterek, "Bu yıl mahallemizde orman köylüsü 27 ailemiz ORKÖY desteği kapsamında gebe düve desteğinden yararlandı. Bu projeden köylümüz ilk iki yılı ödemesiz, 5 yılda ödemeli şeklinde istifade ediyor. Mahallemizde ORKÖY desteğinden yararlanan aile sayısının daha da artması en büyük beklentimiz"dedi.



Kısa adı ORKÖY olarak bilinen orman köylüsüne hayvan desteği projesinden Suludere Mahallesinin de istifade ettirilmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirirken Erdoğan, "Bu projeden köylümüzün yararlanmasında öncülük eden Konya milletvekilimiz Gülay Samancı, İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem ile Tarım ve Orman Bakanlığının her kademesindeki idareci ve personeline canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu proje sayesinde köylümüz çalışarak üretecek ve hem aile, hem de ilçe ve ülke ekonomisine katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı. - KONYA