- Hüyük'te orman köylüsü enerjisini güneşten sağlayacak

KONYA - Konya'nın Hüyük ilçesinde hibe destekleriyle orman köylüsü elektrik enerjisini bundan böyle güneşten sağlayacak.

Enerji tasarrufuyla çevrenin korunması konusunda önemli adımlar atan Orman Genel Müdürlüğünün, Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği Türkiye Bölümü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle hayata geçirilen orman köylerinde solar fotovoltaik sistemler elektrik üretimi projesi Konya'da da hayata geçiriliyor. Konya Orman Bölge Müdürlüğünün proje kapsamında başlattığı çalışmalara bir yenisi Hüyük ilçesi Suludere Mahallesinde eklendi. Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şubesi görevlilerinden Hakan Öğüt, projeden istifade etmek isteyen mahalle sakinlerine müracaatlarından önce proje hakkında ayrıntılı bilgiler verdi, ardından kura çekimi gerçekleştirildi.

Çatı tipi güneş enerjisinden elektrik üretim projesi kapsamında Suludere Mahallesini de çalışma programına aldıklarını dile getiren Öğüt, yerleşim merkezinde yaşayanların daha önce de ORKÖY projelerinden yararlandığını hatırlatarak, "Bu projemiz 1,5 kWh'lık 6 panelden oluşan güneş enerjisinden elektrik üretimi projesi. Bu proje için ödeneğimiz 23 bin lira. Bunun yüzde 20'lik kısmı ORKÖY hibesi, kalan yüzde 33'lük kısmı ise UNDP yani dış destekli. 23 bin liralık bir kredi veriyoruz, karşılığında siz 13 bin liraya yakın bir tutarı geri ödeme yapıyorsunuz. Yani yüzde 50'ye yakın bir hibe söz konusu. Diğer ORKÖY projelerinde bu hibe miktarı yüzde 20 idi, bu proje için kalan 13 bin lirayı ise 7 yılda 7 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödüyorsunuz. Ancak, bu projeden istifade edebilmek için de bazı şartları taşımanız gerekiyor" dedi.

Sunumun ardından ön başvurusu kabul edilen 19 mahalle sakini daha sonra sıralamanın belirlenmesi için yapılan kura çekimine katıldı. Suludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan, mahalle sakinlerinin son iki yılda farklı ORKÖY projelerinden istifade ettiğini hatırlatarak, yaptıkları girişimler üzerine bunlara bir yenisinin eklendiğini söyledi.

Mahallede "kendi elektriğini kendin üret" sloganıyla hayata geçirilecek GES projesinden 19 çiftçinin istifade edeceğini vurgulayan Erdoğan, ORKÖY projelerinden bugüne kadar 100'e yakın mahalle sakininin yararlandığını kaydetti. Erdoğan, "İnşallah mahallemizde hayata geçirmeyi planladığımız yeni projeler de yolda. Elektrik çiftçimiz için önemli bir girdi ve maliyetti. Şimdi projeden yararlanan hemşerilerimiz bu maliyetten önemli ölçüde kurtulacak. Bu anlamda, ORKÖY şubemizden de Allah razı olsun. Her türlü imkanları sağladılar ve memnunuz. Devletimiz üretenin her zaman yanında ve bu projelerle insanlar da daha çok çalışmaya teşvik ediliyor" dedi.

(ARÖ-AH-NT-E)