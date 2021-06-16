Hüyük'te otogar sevinci

Konya'nın Hüyük ilçesinde yapılacak otogar inşaatına başlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırım programına alınan ilçe otogarının inşaat çalışmalarının başladığına ilişkin müjdeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Başkan Altay paylaşımında, "Akşehir otogar inşaatımızda sona yaklaştık. Hüyük otogar inşaatımızın da yapımına başladık. Hemşehrilerime ve şehrimize hayırlı olsun" sözleriyle ilçe halkına müjdeyi verdi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de, otogar yapım çalışmasının başlaması dolayısıyla ilçe olarak yaşadıkları mutluluğu dile getirirken, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay beyin talimatları ile ihalesi yapılan Hüyük İlçe Otogarımızda ilk kazma vuruldu, inşaat başladı. Allah rıza olsun başkanım, İlçemiz adına minnet ve şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - KONYA