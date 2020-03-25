Hüyük'te otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.



Kaza, Hüyük ilçesi İmrenler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 42 TF 809 plakalı minibüs, O.Ö. idaresindeki 42 YH 022 plakalı otomobille İmrenler kavşağına geldiklerinde çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Öztaş olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araçların sürücüleri ile minibüste bulunan A.D. ise aynı hastanede tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA