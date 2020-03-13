Hüyük'te özel öğrencilere Konya gezisi - Son Dakika
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Hüyük'te özel öğrencilere Konya gezisi

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde öğrenim gören özel öğrenciler, Hüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Konya gezisine katıldı.

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Konya'nın Hüyük ilçesinde öğrenim gören özel öğrenciler, Hüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Konya gezisine katıldı.

Hüyük'te Yunus Emre Ortaokulu özel öğretim sınıfında öğrenim gören öğrencilerin, öğretmenleri nezaretinde bir süre önceki ziyaretleri sırasında, Konya ve Anıtkabir gezisi düzenlenmesi talebi üzerine harekete geçen Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ilgili birimlerine konuyla ilgili talimat verdi.

Çiğdem bu konuda verdiği sözü yerine getirirken, belediye tarafından düzenlenen Konya gezisi kapsamında öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Panorama Müzesi, Mevlana Müzesi ve Şehitlik Müzesi ile alışveriş merkezlerindeki çocuk oyun parklarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Çiğdem, yaptığı açıklamada, bu anlamda özel öğrencilere verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirtirken, Anıtkabir gezisini ise ileri bir tarihe ertelediklerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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