Son Dakika Haberleri: Hüyük'te Sabah Namazı Buluşmaları

Hüyük'te Sabah Namazı Buluşmaları

12 dakika önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde müftülük tarafından düzenli olarak yapılan sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Hüyük'te Sabah Namazı Buluşmaları, System.String[]
Konya'nın Hüyük ilçesinde müftülük tarafından düzenli olarak yapılan sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Hüyük İlçe Müftülüğü tarafından ilçeye bağlı İlmen Mahallesi'nde gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında, namaz öncesinde Yasin-i Şerif okundu, ardından sohbet, istiğfar ve dualar yapıldı.

İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, "Biz bir aileyiz, ailece camideyiz. Hüyük ilçemizdeki sabah namazı buluşmasını bu kez İlmen Mahallemiz camisinde icra ettik. Programı organize eden din görevlilerimiz ile katılım tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. oldu. Hem kadın, hem de erkeklerimizin yoğun bir katılım gösterdiği programdan sonra Kur'an kursumuza devam eden ablalarımızı da ziyaret ederek, sohbet gerçekleştirdik ve dualaştık. Mevla tesiri halk ve kalıcı eylesin." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:42 Kaynak: AA

İlmen, Konya, Hüyük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimi Kaybeden Aday, İlanla Vatandaşlara Teşekkür Etti Son Dakika! Adalet Bakanı: A Partisi, B Partisi Değil, Kim Kazanırsa Tebrik Etmek Gerekir Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Dosyaların İçeriği ile İlgili Bilgi Vermeyeceğiz Ekrem İmamoğlu: Eyüp Sultan Hazretleri'nin Olduğu Yerde Namaz Kılmama İzin Vermediler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 10:54:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüyük'te Sabah Namazı Buluşmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]