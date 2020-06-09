Hüyük'te seracılık gelişiyor - Son Dakika

Hüyük'te seracılık gelişiyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde devlet desteğiyle bu yıl içerisinde yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda sıfır sera, son olarak ilçe merkezi ve farklı mahallelerde toplam 10 sera kurularak çiftçilere teslim edildi.

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Konya'nın Hüyük ilçesinde devlet desteğiyle bu yıl içerisinde yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda sıfır sera, son olarak ilçe merkezi ve farklı mahallelerde toplam 10 sera kurularak çiftçilere teslim edildi.


Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, amaçlarının organik çilek üretiminin merkezi olan Hüyük ilçesini Konya'da yayla seracılığında da bir adım öne çıkarmak olduğunu belirtti. Tingiş, Hüyük ilçesinde devlet desteğiyle bu yıl içerisinde yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda sıfır sera kurduklarını, son olarak ilçe merkezi ve farklı mahallelerde toplam 10 seranın da kurulumunun yapılarak ilçede çiftçilere teslim ettiklerini söyledi. Bu seraların çiftçiler tarafından tarımsal faaliyetlerde kullanılmaya başlandığını vurgulayan Tingiş, Hüyük'te özellikle Tolca ve Kıreli gibi mahallelerde yaşayan üreticilerden de çok yoğun bir sera talebi aldıklarını da anlatarak, "Bölgedeki yayla seracılığının gelişip daha da yaygınlaşmasındaki desteklerinden dolayı devletimize, ilgili kurumlarımıza, bölge milletvekilimiz Gülay Samancı ve kaymakamımız Dilara Şenoğlu Hanımefendiler ve İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem'e sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.


Serası teslim edildikten sonra örtü altında sebze ekimine başladığını anlatan Kenan Çiğdem de, devlet desteği ile kurulan serasında domates ve salatalık gibi ürünler ektiğini belirterek, "İlçemizde seracılık alanında yürütülen bu faaliyetlerden dolayı ilçem adına, ülkem adına gerçekten çok umutlandım. Burada ilçe yöneticileri olarak çok dinamik bir ekip var ve tarımsal faaliyetlerde hepsi el ele vererek çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Kurulan bu seramda domates ve salatalık ektim, kavunu da denemek istiyorum. Ayrıca, sera alanı dışındaki bahçemde sarımsağından fasulyesine kadar birçok ürün yetiştirmeye çalışıyorum. Ayrıca, ceviz ağaçlarımız da var, ceviz üretimi de yapıyoruz. Bölgemizin imkanları, toprakları neye imkan sağlıyorsa yetiştirip üretmenin, bölgemiz, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmanın gayretini gösteriyoruz" diye konuştu. - KONYA

Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 01:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hüyük'te seracılık gelişiyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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