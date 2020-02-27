Hüyük'te şivlilik sevinci - Son Dakika

Hüyük ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri şivlilik heyecanı ve sevinci yaşadı.

Hüyük İlçesi'nde düzenlenen etkinliklerle üç ayların girişini müjdeleyen ve mübarek Regaib Kandili'nin habercisi olan şivlilik heyecanı yaşandı.

Kur'an Kursu hocalarıyla birlikte İlçe Müftülüğünü ziyaret eden 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri, Müftü Abdullah Yalman ve müftülük personelinin kandillerini kutladı.

Müftü Yalman, kendilerini ziyaret eden minik öğrencilere hediyelerini verdikten sonra teşekkür etti.

Öğrenciler daha sonra İlçe Kaymakamlığı ve belediyi ziyaret etti.

Kandil tebriğinde bulunan minik öğrencilere Kaymakam Dilara Şenoğlu makamında şivlilik hediyelerini verdi.

Müftü Abdullah Yalman, yaptığı açıklamada, şivliliğin Konya yöresine özgü bir adet olduğunu belirterek, "Bu günler mübarek kandil ve üç aylarla ilgili bir farkındalık da oluşturmaktadır. Bu anlamda, küçüklerimizin, ilçe halkımızın ve tüm İslam aleminin kandil ve üç aylarını tebrik ediyorum." dedi.