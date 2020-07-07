Hüyük'te üreticinin yüzü çilekten sonra haşhaşla da güldü - Son Dakika

Hüyük'te üreticinin yüzü çilekten sonra haşhaşla da güldü

- Hüyük'te üreticinin yüzü çilekten sonra haşhaşla da güldü Konya'nın organik çilek ve kiraz yetiştiriciliğiyle adını duyuran Hüyük ilçesinde haşhaş üretimi de çiftçiler için önemli bir gelir kaynağını oluşturuyor.

- Hüyük'te üreticinin yüzü çilekten sonra haşhaşla da güldü

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KONYA - Konya'nın organik çilek ve kiraz yetiştiriciliğiyle adını duyuran Hüyük ilçesinde haşhaş üretimi de çiftçiler için önemli bir gelir kaynağını oluşturuyor.

Hüyük ilçesinde tarım alanlarında haşhaş ekimi yapan çiftçilerin mahsuldeki verimden dolayı bu yıl yüzünün güldüğü belirtildi. Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, Hüyük, Beyşehir ve Seydişehir bölgesinde bu yıl 9 bin dekarlık bir haşhaş ekimine izin verildiğini vurgulayarak, "Haşhaş ekimi biliyorsunuz izine tabi, kontrollü olarak ekiliyor. Bölgemizde bu yıl 9 bin dekarlık alanın 4 bin 700 dekarını haşhaş ekiminde Hüyük ilçesi olarak bizim çiftçimiz ekiyor" dedi. Hüyük ilçesinin özellikle bağlı yerleşim merkezi olan Beyşehir Gölü havzası kenarındaki Kıreli Mahallesinin haşhaş üretiminde önemli bir merkez olduğunu, onlarca yıldır da bu ürünün ekimini yaparak bölgeye önder bir yerleşim merkezi olduğunun altını çizen Ziraat Odası Başkanı Şahin, üretici için haşhaş ekiminin önemli bir gelir kaynağı durumunda olduğunu anlattı.

Hüyük ilçesi olarak bu yıl "haşhaş ekiminden kesinlikle vazgeçmeyiz" diyen çiftçinin mevcut kotayı koruduğunu vurgulayan Şahin, üretimle ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Bölgemizin önemli geçim kaynaklarından birisi olduğu için haşhaş üretiminde mevcut kotayı korumamız noktasında bir yaklaşım sergiledik. Bunda da başarılı olduk. Haşhaş üretiminde dünyada iki üç ülke var, bunlar içerisinde Türkiye başı çekiyor. 700 bin dekarlık bir alana izin alıyor Birleşmiş Milletler'den. Bunu ekmezsek, o zaman BM yarın der ki, 'sizin Afyon ekiminiz düştü, demek ki ihtiyacınız da düştü, kotayı artırmaya gerek yok.' O yüzden gelecek yıllarda kotamızı da koruyamayız. Onun için haşhaşı illa ki ekmemiz, kotayı illa ki korumamız lazım. Her ekildiği yer gibi bölgemiz çiftçisine de önemli bir gelir imkanı sağlıyor. Bu yıl 4 bin 700 dekarlık bir alan için kota aldık. Onun da 4 bin 600 dekarını geçecek şekilde üretim söz konusu oldu bu yıl. Bazı hisseli arazilere ekemedik. Diğerlerine ise ekim gerçekleşti. Bu yıl mahsulümüz de iyi, ürün dondan etkilenmedi, yağışımız da bu yıl ürünü yetiştirecek kadar yağdı. Yani, üretici olarak haşhaş ekiminden bu yıl oldukça memnunuz."

Başkan Şahin, üründe bundan sonra hasat döneminin yaklaştığını da belirtirken, "Çiftçimiz hasat döneminde bunun kabuklarını çuvallıyor. Üreticimiz ardından ürettiği haşhaş kabuğunu Beyşehir'deki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ya da beldelerdeki toplama merkezlerine teslim ediyor" ifadelerini kullandı.

(ARÖ-FÇ-İP-Y)

Beyşehir, Konya, Hüyük, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hüyük'te üreticinin yüzü çilekten sonra haşhaşla da güldü - Son Dakika
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