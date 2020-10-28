Hüyük'te vakıf arazilerinin vakfediliş amacına uygun kullanılması için proje hazır - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, vakıf arazilerinin vakfediliş amacına uygun olarak kullanılması için yürütülecek projenin hazır olduğu bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, belediye tüzel kişiliği envanterine geçen tarlaların bağış amacına uygun şekilde kullanılması şartı ve hazırlanan projeler ile vakıf arazisi hangi mahallenin kütüğüne kayıtlı ise o yerleşim merkezinin derneğine bedelsiz süreli sözleşme ile devredildiğini belirtti.

Sözleşme imzaladıkları söz konusu derneklerin arazileri ihale edip gelirlerini de kendi mahallelerinde eğitim, sağlık, yardımlaşma ve camilerin bakım ve onarımlarında kullanabileceklerini belirten Çiğdem, şunları kaydetti:

"Vakıf, Rabb'imizin rızası için elimizde bulunan imkanı başkalarına miras kalmamak üzere yaratılanların istifadesine sunmaktır. Bu istifade neticesinde maddi ve manevi ihtiyaçlar karşılanacak, birlik ve beraberlik en güzel şekilde sağlanmış olacaktır. İbadethaneler ayakta kalacak, okullarımız kalkınacak, ilim yuvaları büyüyecek, açlar doyacak, hastane sıkıntısı çekenlerin sıkıntısı hafifleyecek, susuzlar su bulacak, kim neye muhtaç ise muhtaçların vakıf mallarının geliri aracılığı ile bu durumu son bulacak inşallah. İçimizde hep kanayan bir yaraydı, kapanan köy ve belediyelerden devredilen tarlalar. Halkımıza sözümüz vardı, her mahallenin vakfedilen vakıf arazilerini cami derneklerimize verecektik, sözümüzü yerine getirdik. Mahallelerdeki derneklerimizle yaptığımız hizmet protokolü ile artık gelirler tamamen o mahallede hayata geçirilecek hizmetlerde kullanılacak. Böylece vakıf malları vakfediliş amacına göre kullanılmış olacak. Tüm mahallelerimize hayırlı olsun."