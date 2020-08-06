Hüyük'te yapılan koronavirüs denetimine kaymakam ve belediye başkanı da katıldı - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs denetimleri" konulu genelgesi doğrultusunda yapılan denetimlerde İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de sahaya çıktı.

Market, kafeterya, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyeri ve yaşam alanlarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda güncel bilgilendirmelerde bulundu.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çeken Kaymakam Şenoğlu ve Başkan Çiğdem, tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak da uyarılarda bulundu.