Hüyük'te yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alınacak - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedaviye alınacak.
İlçeye bağlı Suludere Mahallesi'nde çocuklarca yaralı olduğu fark edilen kızıl şahin Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Yaralı şahinin tedavisinin yapılmak üzere Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edileceği, tedavisi sonrasında ise yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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