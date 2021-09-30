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Hüyük'te yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alınacak - Son Dakika

Hüyük'te yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alınacak

30.09.2021 10:59
Hüyük'te yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alınacak, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedaviye alınacak.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedaviye alınacak.

İlçeye bağlı Suludere Mahallesi'nde çocuklarca yaralı olduğu fark edilen kızıl şahin Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Yaralı şahinin tedavisinin yapılmak üzere Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edileceği, tedavisi sonrasında ise yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Hisarcık, Tarım, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hüyük'te yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alınacak - Son Dakika


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